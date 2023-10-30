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Треть россиян предпочитают только онлайн-шопинг

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Согласно новому исследованию, 70% россиян готовы покупать товары повседневного спроса в оффлайн-магазинах, если там будут низкие цены, а 69% — если этот магазин удобно расположен.
Треть россиян предпочитают только онлайн-шопинг
  • Gettyimages.ru
  • © Tevarak

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Fix Price и Ромир.

По словам 66% респондентов, некоторые категории товаров повседневного спроса им проще приобрести оффлайн.

Только онлайн-шопинг выбирают 31% участников опроса.

«Несмотря на бурный рост онлайн-торговли, именно оффлайн-рынок остаётся ключевой формой взаимодействия бизнеса со своим покупателем», — заявила Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами Ромир.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.

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