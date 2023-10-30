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Урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства

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В школах и колледжах России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства 4 ноября.
Урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства
  • Gettyimages.ru
  • © Nikada

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Во время занятий обсуждались понятия гражданской и культурной идентичности, воспитания, уважения к традициям своего и других народов.

Акция призвана развивать у детей гражданскую и культурную идентичность, воспитывать чувство любви и уважения к традициям своего народа и единства с многонациональным народом России, формировать ценностное отношение к историческому, культурному, религиозному наследию своего и других народов страны.

Ранее сообщалось, что вход в музеи Нижнего Новгорода сделают бесплатным в День народного единства.

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