Онколог Тимофеева рассказала, как выбрать профессионального врача

Онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе профессионального врача.

«Во-первых, проведите небольшое исследование и убедитесь в компетенции выбранного врача. Проверьте отзывы пациентов на авторитетных площадках и порталах. Также обратите внимание на образование и дипломы врача. Они должны соответствовать требованиям и гарантировать высокий уровень профессионализма», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, также важно, чтобы с врачом был открытый и аргументированный диалог. Как отметила Тимофеева, врач должен подробно объяснять причины каждого назначения исследований или препаратов.

Не менее важно, чтобы от предложенной терапии был эффект.

«Если у вас возникают сомнения в необходимости назначенных анализов, обратите внимание на их мотивацию. Будьте бдительны, если анализы назначены без видимых причин или без предварительного скрининга», — уточнила эксперт.

Со своей стороны, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов рассказал, какие исследования нужны людям старше 50 лет. В частности, он напомнил о важности общего и биохимического анализа крови, передаёт издание «Вести Подмосковья».

«В биохимический входит измерение уровней глюкозы, холестерина, триглицеридов, функций почек и печени. Это нужно для оценки риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил он.

Как отметил Гимранов, не стоит игнорировать и исследования у узких специалистов.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова заявила, что к основным причинам возникновения инсульта относятся лишний вес, отсутствие физической нагрузки, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.