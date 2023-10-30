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Терапевт Лепилова заявила о важности диспансеризации для профилактики инсульта

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Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова заявила, что к основным причинам возникновения инсульта относятся лишний вес, отсутствие физической нагрузки, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.
Терапевт Лепилова заявила о важности диспансеризации для профилактики инсульта
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» врач отметила, что первичная профилактика — это изменение образа жизни. Например, рекомендуется ограничить употребление соли до 5 г в сутки, увеличить в рационе количество свежих овощей и фруктов, рыбы, орехов, молочных продуктов низкой жирности.

Как считает Лепилова, не менее важную роль играет физическая нагрузка — как минимум 30 минут умеренной активности от пяти до семи дней в неделю.

По словам эксперта, примерно раз в год нужно проходить диспансеризацию и сдавать биохимический анализ крови.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов заявил, что в случае с фитнес-браслетами и приложениями для контроля здорового образа жизни речь идёт о вспомогательных технологиях массового производства, а не о медицинских изделиях.

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