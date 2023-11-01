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Россияне считают профессию курьера самой лёгкой для трудоустройства

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Виктория Пенькова
Россияне назвали несколько профессий, порог входа в которые, по их мнению, самый невысокий. Так, в топ вошли профессии курьера, охранника и грузчика. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.
Россияне считают профессию курьера самой лёгкой для трудоустройства
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Holt

Больше половины опрошенных россиян (57%) считают, что сегодня легче всего устроиться на работу курьером.

На втором месте в рейтинге по простоте трудоустройства оказалась профессия охранника с 49%, а на третьем — грузчика с 40%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого представителями сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Ещё 20% россиян уверены, что в настоящее время проще всего стать водителем, 7% — поваром, 5% — маркетологом. По 4% респондентов отмечают профессии дизайнера, спортсмена, проводника и актёра.

По мнению 64% опрошенных, перечисленные профессии просты для трудоустройства, потому что некоторые из них не требуют специального образования.

Вместе с тем почти треть участников исследования (27%) полагают, что в профессии, на которую легко устроиться, нет высокого уровня ответственности и эмоционального напряжения (27%).

В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее RT передавал, что в качестве коллег своей мечты россияне хотели бы видеть Харли Квинн и Глеба Жеглова.

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