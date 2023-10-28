В суд поступило дело офицера Росгвардии, оставившего без защиты Крымский мост

Во Второй западный окружной военный суд поступило дело в отношении начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова по поводу закупки некорректно работающих комплексов «Орёл — БПЛА» для защиты Крымского моста.

«Дело в отношении Волкова поступило в суд», — сообщили в суде РИА Новости.

Следствие считает, что при закупке Волков согласовал поставку комплекса с «ухудшенными» характеристиками.

Следователь в комментарии агентству пояснил, что на заводе офицера Росгвардии уведомили об усечённом функционале закупаемых комплексов и что они не могли выполнять задачи по выявлению беспилотников малого класса.

Волкова обвинили в превышении должностных полномочий. Ему грозит лишение свободы сроком от трёх до десяти лет.

Ранее в The Washington Post заявили, что украинские спецслужбы дважды проводили атаки на Крымский мост, пускали дроны на Кремль и пытались атаковать российские суда в Чёрном море.

Издание также пишет, что украинские спецслужбы на протяжении последних примерно 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Позже российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.