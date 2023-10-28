«Известия»: эксперты рассказали о последствиях повышения ставки ЦБ России до 15%

Опрошенные «Известиями» эксперты раскрыли последствия повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Так, по их мнению, ситуация окажет влияние на курс валюты, рынок ценных бумаг и сферу недвижимости в России.

Руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов отметил, что облигации с фиксированным купоном могут просесть в цене. По его словам, ставка по «длинным» ОФЗ может вырасти с 12,5% годовых до 13% годовых.

По данным газеты, в сфере акций российских компаний изменений не произойдёт.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, в свою очередь, заявил, что решение Центробанка позволит укрепить курс рубля в отношении к западным валютам.

Ранее начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова высказалась о решении Центробанка России повысить ключевую ставку до 15%.

Также председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения либо сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году.

Кроме того, сообщалось, что, несмотря на текущие высокие инфляционные риски, Центробанк намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года.