Набиуллина не исключила нового повышения ключевой ставки до конца года
ЦБ не исключил ещё одного повышения либо сохранения ключевой ставки в 2023 году
- РИА Новости
Об этом Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции по результатам заседания совета директоров ЦБ.
Она отметила, что до конца года планируется ещё одно заседание по ключевой ставке, которое предполагает как возможность сохранения текущего параметра, так и возможность его увеличения.
Ранее Банк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.
Инфляционное давление сложилось выше ожиданий ЦБ России.
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова в беседе с URA.RU высказалась о решении Центробанка России повысить ключевую ставку до 15%.