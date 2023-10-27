Набиуллина не исключила нового повышения ключевой ставки до конца года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения либо сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году.

Об этом Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции по результатам заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что до конца года планируется ещё одно заседание по ключевой ставке, которое предполагает как возможность сохранения текущего параметра, так и возможность его увеличения.

Ранее Банк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

Инфляционное давление сложилось выше ожиданий ЦБ России.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова в беседе с URA.RU высказалась о решении Центробанка России повысить ключевую ставку до 15%.