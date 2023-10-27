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Специалист Тучкова прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку

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Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова высказалась о решении Центробанка России повысить ключевую ставку до 15%.
Специалист Тучкова прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку
  • РИА Новости

«Повышение ключевой ставки станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом наиболее привлекательными останутся условия на «длинные» сроки. В ближайшее время ставки по ним могут вырасти до 14,5—15%», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Тучкова, по прогнозам аналитиков банка ВТБ, повышение доходности по вкладам составит около 50—70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1—1,4%.

По словам эксперта, повышение по накопительным вкладам затронет больше маркетинговые ставки, то есть те, что предлагаются в рамках специальных партнёрских программ.

Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

Отмечается, что инфляционное давление сложилось выше ожиданий ЦБ России.

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