Специалист Тучкова прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова высказалась о решении Центробанка России повысить ключевую ставку до 15%.

«Повышение ключевой ставки станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом наиболее привлекательными останутся условия на «длинные» сроки. В ближайшее время ставки по ним могут вырасти до 14,5—15%», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Тучкова, по прогнозам аналитиков банка ВТБ, повышение доходности по вкладам составит около 50—70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1—1,4%.

По словам эксперта, повышение по накопительным вкладам затронет больше маркетинговые ставки, то есть те, что предлагаются в рамках специальных партнёрских программ.

Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

Отмечается, что инфляционное давление сложилось выше ожиданий ЦБ России.