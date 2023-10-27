Школа из Нижнего Тагила вошла в число лауреатов всероссийского конкурса
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
Основной задачей данного ежегодного конкурса является повышение активности школ в развитии и внедрении практик инклюзивного образования.
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