Заслуженный учитель России Мурин рассказал, как пришёл в профессию

Педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.

«Когда я окончил университет, то оказалось, что в стране выпускается около 600 испанистов. И я пошёл по городу искать работу: зашёл в Эрмитаж, Публичную библиотеку, Русский музей, представлялся как филолог, но ничего не получилось. Так я дошёл до дома Белинского, где располагалось районное отделение народного образования Куйбышевского района. Мне сказали, что им нужен учитель испанского языка», — поделился он в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Мурина, он также присмотрелся к школе №216, куда его пригласили преподавать русский язык и литературу. Впоследствии ему предложили стать директором школы в Польше.

«Настоящим серьёзным скачком в профессии я считаю встречу со старейшим методистом страны Анной Сергеевной Дегожской. Когда я стал преподавателем русского языка и литературы, то меня быстро направили на курсы в Институт усовершенствования учителей», — отметил Мурин.

Ранее педагог Людмила Умеренкова из села Голубовка Приморского края рассказала о победе в конкурсе экологических отрядов «Общий сбор» в рамках всероссийской акции «Вода России». Она стала лауреатом в номинации «Экопедагог».