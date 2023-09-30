Педагог Умеренкова из Приморья рассказала о победе в конкурсе в рамках акции «Вода России»

Педагог Людмила Умеренкова из села Голубовка Приморского края рассказала о победе в конкурсе экологических отрядов «Общий сбор» в рамках всероссийской акции «Вода России». Она стала лауреатом в номинации «Эко-педагог».

«Для конкурса среди эко-педагогов я написала проект, подготовила презентацию, определила маршрут, состоящий из экологических баз. Для реализации проекта я создала карты для детей, благодаря которым они могли бы ориентироваться на нашем экологическом маршруте. На каждой станции детей ждало задание на экологическую тематику — про растения, животных, отходы, сортировку мусора и так далее», — заявила Умеренкова в беседе с ИА PrimaMedia.

По её словам, когда дети стали проходить маршрут, то очень вовлеклись в процесс экологического квеста.

Как отметила педагог, её дальнейшие планы — продолжить работу в том же направлении.

«Привить нашим детям начальные экологические знания о природе. Чтобы экологические привычки в них развивались, чтобы они передавали их своим сверстникам и родителям», — сообщила она.

В дальнейшем Умеренкова хотела бы создать собственный кружок по экопросвещению.

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Церемония награждения пройдёт в рамках Большой учительской недели в Москве 5 октября.

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