Педагог Умеренкова из Приморья рассказала о победе в конкурсе в рамках акции «Вода России»
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«Для конкурса среди эко-педагогов я написала проект, подготовила презентацию, определила маршрут, состоящий из экологических баз. Для реализации проекта я создала карты для детей, благодаря которым они могли бы ориентироваться на нашем экологическом маршруте. На каждой станции детей ждало задание на экологическую тематику — про растения, животных, отходы, сортировку мусора и так далее», — заявила Умеренкова в беседе с ИА PrimaMedia.
По её словам, когда дети стали проходить маршрут, то очень вовлеклись в процесс экологического квеста.
Как отметила педагог, её дальнейшие планы — продолжить работу в том же направлении.
«Привить нашим детям начальные экологические знания о природе. Чтобы экологические привычки в них развивались, чтобы они передавали их своим сверстникам и родителям», — сообщила она.
В дальнейшем Умеренкова хотела бы создать собственный кружок по экопросвещению.
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