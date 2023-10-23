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Терапевт Ярцева рассказала о влиянии стресса на иммунитет

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что если человек постоянно находится в контакте с окружающими, у него напряжённый график и он не высыпается, то он будет болеть чаще.
Терапевт Ярцева рассказала о влиянии стресса на иммунитет
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«Хронический выброс гормона стресса приводит к снижению иммунитета и защитной функции организма именно в борьбе с окружающими вирусами», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Ярцева, желательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, учиться работать со стрессом.

«Важно, чтобы качество сна было хорошим, чтобы человек спал глубоко. Если у него высокий уровень стресса, начинаются проблемы с засыпанием. Также он часто просыпается. В итоге качество такого сна сводится к нулю, а это отражается на иммунитете», — добавила врач.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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