Терапевт Ярцева рассказала о влиянии стресса на иммунитет
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«Хронический выброс гормона стресса приводит к снижению иммунитета и защитной функции организма именно в борьбе с окружающими вирусами», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметила Ярцева, желательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, учиться работать со стрессом.
«Важно, чтобы качество сна было хорошим, чтобы человек спал глубоко. Если у него высокий уровень стресса, начинаются проблемы с засыпанием. Также он часто просыпается. В итоге качество такого сна сводится к нулю, а это отражается на иммунитете», — добавила врач.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.