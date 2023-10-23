Врач Кусов: беспорядок на рабочем месте может говорить о высокой продуктивности

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кусов рассказал, что о продуктивности работника нельзя судить по беспорядку на его рабочем месте.

«Бардак на столе — это сравнительная оценка рабочего места, построенная на внешних факторах. Если хозяин этого стола быстро и качественно выполняет свою работу, значит, этот так называемый «бардак» вполне функционален и удобен, и это более значимые критерии, чем внешняя аккуратность», — объяснил специалист в беседе с РИАМО.

Он также выразил мнение, что при чрезмерном педантизме и перфекционизме сотрудник может быть непродуктивным.

Кусов отметил, что каждый человек в течение жизни нарабатывает опыт удобной для себя организации рабочего пространства и бессознательно воспроизводит его.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» рассказала, что учителя не могут постоянно «быть в ресурсе».