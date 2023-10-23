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Врач Каневская: витамины C и D помогут укрепить организм в период простуд

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Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала, что витамины C и D помогут укрепить организм в осенне-зимний период.
Врач Каневская: витамины C и D помогут укрепить организм в период простуд
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Витамин С стимулирует функции лейкоцитов, поэтому улучшает иммунный ответ организма, а также облегчает симптомы при инфекциях верхних дыхательных путей, объяснила она в беседе с «Российской газетой».

Эксперт посоветовала включать в рацион продукты, богатые этим микроэлементом: чёрную смородину, красный болгарский перец, киви, гуаву, апельсины, клубнику, брокколи, лимоны.

Витамин D участвует в регуляции клеток иммунной системы, отметила Каневская.

По её словам, этот витамин необходимо принимать дополнительно круглогодично в дозировке, назначенной врачом.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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