Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков напомнил латвийскому руководству о возможностях ВМС страны на фоне озвученных идей о «перекрытии» Балтийского моря.

«Забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря», — сказал он РИА Новости.

По словам сенатора, если Латвия рассчитывает на ВМС США, то тут важно «не перепутать Финский залив с Персидским».

Ранее лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности Москвы к подрыву Balticconnector.