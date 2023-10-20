Диетолог Белоусова отреагировала на статистику Минздрава по ожирению
- Gettyimages.ru
На улицах Москвы и Санкт-Петербурга нет множества людей с ожирением, при этом даже в мегаполисах таких людей больше, чем 11%, поделилась она в беседе с НСН.
«Но лишь мы чуточку углубимся в менее крупные города, мы увидим, что ожирением страдают гораздо больше россиян, чем 11%», — констатировала Белоусова.
Со своей стороны, эндокринолог Наталья Кучинская в разговоре с «МК в Питере» посоветовала больше двигаться, чтобы избежать ожирения.
Также, по её словам, нужно добавить в рацион больше овощей, зелени, бобов и цельнозерновых круп и ограничить мучное.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России 11% населения страдает ожирением.