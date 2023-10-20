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Диетолог Белоусова отреагировала на статистику Минздрава по ожирению

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Диетолог Анна Белоусова прокомментировала данные Минздрава о том, что ожирением страдают порядка 11% россиян. По её словам, эта цифра существенно занижена, однако даже такая статистика выглядит угрожающе.
Диетолог Белоусова отреагировала на статистику Минздрава по ожирению
  • Gettyimages.ru

На улицах Москвы и Санкт-Петербурга нет множества людей с ожирением, при этом даже в мегаполисах таких людей больше, чем 11%, поделилась она в беседе с НСН.

«Но лишь мы чуточку углубимся в менее крупные города, мы увидим, что ожирением страдают гораздо больше россиян, чем 11%», — констатировала Белоусова.

Со своей стороны, эндокринолог Наталья Кучинская в разговоре с «МК в Питере» посоветовала больше двигаться, чтобы избежать ожирения.

Также, по её словам, нужно добавить в рацион больше овощей, зелени, бобов и цельнозерновых круп и ограничить мучное.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России 11% населения страдает ожирением.

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