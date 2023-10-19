Мурашко заявил, что ожирением в России страдает 11% населения

В России 11% населения страдает ожирением, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас сейчас ещё одно такое направление борьбы — это ожирение. Уже 11% населения страдает этим», — сказал он на заседании совета при президенте по физической культуре и спорту.

Мурашко предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям физкультурой и спортом, чтобы не ходить за справками, а оформлять их в электронном виде и без посещения врача. При этом человек должен регулярно проходить диспансеризацию или профилактические осмотры, пишет РИА Новости.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил НСН, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.