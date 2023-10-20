Врач Каневская: при разновидности COVID-19 «пирола» не исключена потеря обоняния
- РИА Новости
При заболевании «пиролой» у человека может подняться высокая температура при заложенности носа и затруднении дыхания, кашле и боли в горле, поделилась она в беседе с RuNews24.
Также заболевший может ощущать слабость, озноб, головную боль, ломоту в теле.
Наряду с этим у человека пропадает аппетит, появляется тошнота. Также высока вероятность исчезновения обоняния, предупредила врач.
Каневская посоветовала вакцинироваться в том случае, если с момента последней прививки или заболевания коронавирусом прошло более года.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.