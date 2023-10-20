Врач Тулина: COVID-19 стал вариантом вирусных респираторных заболеваний
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COVID-19 стал ещё одним вариантом вирусных респираторных заболеваний, объяснила она в беседе с RuNews24.
Со слов Тулиной, коронавирус по своей тяжести стал схож с вариантом гриппа, обладающего высокой степенью контагиозности.
«Но по своей тяжести течения это уже не тот ковид, которого все боятся», — резюмировала специалист.
Врач также посоветовала соблюдать меры безопасности: носить защитную маску в общественных местах, чаще мыть руки с мылом, при появлении первых признаков заболевания незамедлительно приступать к лечению.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.