Врач Тулина: COVID-19 стал вариантом вирусных респираторных заболеваний

Онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина рассказала, что в настоящее время коронавирус стал одним из возбудителей, наряду с гриппом и ОРВИ, которые проявляют себя в сезон обострения респираторных заболеваний.

COVID-19 стал ещё одним вариантом вирусных респираторных заболеваний, объяснила она в беседе с RuNews24.

Со слов Тулиной, коронавирус по своей тяжести стал схож с вариантом гриппа, обладающего высокой степенью контагиозности.

«Но по своей тяжести течения это уже не тот ковид, которого все боятся», — резюмировала специалист.

Врач также посоветовала соблюдать меры безопасности: носить защитную маску в общественных местах, чаще мыть руки с мылом, при появлении первых признаков заболевания незамедлительно приступать к лечению.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.