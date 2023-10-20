Материалы уголовного дела Дарьи Треповой поступили в военный суд

Материалы по уголовному делу Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский, поступили во Второй Западный окружной военный суд.

«Дело Трёповой и её предполагаемого соучастника Дмитрия Касинцева поступило в суд и зарегистрировано в установленном порядке», — сообщили в суде ТАСС.

Отмечается, что дата рассмотрения ещё не назначена, так как дело ещё не было распределено судье.

10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.