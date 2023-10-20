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В Ульяновской области выросло число вакансий для жителей с ОВЗ

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В Ульяновской области в полтора раза выросло число вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Ульяновской области выросло число вакансий для жителей с ОВЗ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на службу исследований hh.ru.

В сентябре 2023 года было открыто 398 вакансий с отметкой «Доступно людям с инвалидностью», в 2022 году их было 267.

Чаще всего для людей с ВОЗ доступны вакансии в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (54%), «Транспорт, логистика, перевозки» (17%), «Домашний, обслуживающий персонал» (13%), «Административный персонал» (13%), «Рабочий персонал» (10%).

Ранее сообщалось, что в Челябинской области зафиксирован двукратный рост числа вакансий для людей с ОВЗ.

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