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В Челябинской области зафиксирован двукратный рост числа вакансий для людей с ОВЗ

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В Челябинской области в сентябре текущего года в два раза выросло число вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В Челябинской области зафиксирован двукратный рост числа вакансий для людей с ОВЗ
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Интерес к соискателям с инвалидностью за год вырос в два раза. При этом в целом спрос на персонал в Челябинской области за этот период увеличился в полтора раза», — сказано в сообщении.

В настоящий момент в регионе открыто 1278 вакансий для инвалидов. Год назад их было 628.

Наиболее часто такие вакансии встречаются в сферах продаж и обслуживания клиентов (55% всех вакансий в категории), транспорта и логистики (15%), домашнего персонала (13%), среди рабочих кадров (11%) и обслуживающего персонала (10%).

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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