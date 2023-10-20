Суд в Казани рассмотрит ходатайство об аресте журналистки с двойным гражданством

Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство об аресте журналистки с гражданством России и США Алсу Курмашевой.

Как сообщает ТАСС, девушку, которая является редактором «Радио Свобода»*, задержали по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей иноагентов.

«Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержана в качестве подозреваемой по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ», — заявили в пресс-службе Советского районного суда Казани.

Ранее сообщалось, что на Максима Галкина** составили протокол из-за непредоставления отчёта о деятельности иноагента.

До этого Галкин сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.