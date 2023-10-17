Максим Галкин сообщил, что уезжает на гастроли в Европу в разгар войны в Израиле

Иноагент Максим Галкин* сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.

Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.

По словам Галкина*, у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.

«Аэропорт работает практически всё время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое», — говорится в сообщении.

Ранее Глюк’oZa с семьёй покинула Израиль и прилетела в Москву.

Также сообщалось, что Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.