Максим Галкин сообщил, что уезжает на гастроли в Европу в разгар войны в Израиле
Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.
По словам Галкина*, у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.
«Аэропорт работает практически всё время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое», — говорится в сообщении.
Ранее Глюк’oZa с семьёй покинула Израиль и прилетела в Москву.
Также сообщалось, что Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.