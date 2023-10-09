Глюк’oZa с семьёй покинула Израиль и прилетела в Москву
- РИА Новости
Фото певица выложила в своём Telegram-канале.
«Мы взлетаем. Регистрация была не быстрой, но всё прошло спокойно. В добрый путь», — подписала кадр артистка.
Позже она опубликовала видео, на котором рассказала, что полёт прошёл хорошо.
«Так все волнуются и переживают. Мы дома, в Москве. Всё хорошо», — сказала певица.
Как сообщали СМИ, Глюк’oZa вместе с мужем и детьми полетела в Тель-Авив на концерт американского музыканта Бруно Марса. Однако вместо выступления певица и её семья попали в гущу военных действий и ждали в бомбоубежище возможности улететь домой.
Ранее россиянка рассказала, как выбралась из Израиля через Египет.