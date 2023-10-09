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Глюк’oZa с семьёй покинула Израиль и прилетела в Москву

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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, опубликовала снимок из самолёта, вылетающего из Израиля.
Глюк’oZa с семьёй покинула Израиль и прилетела в Москву
  • РИА Новости

Фото певица выложила в своём Telegram-канале.

«Мы взлетаем. Регистрация была не быстрой, но всё прошло спокойно. В добрый путь», — подписала кадр артистка.

Позже она опубликовала видео, на котором рассказала, что полёт прошёл хорошо.

«Так все волнуются и переживают. Мы дома, в Москве. Всё хорошо», — сказала певица.

Как сообщали СМИ, Глюк’oZa вместе с мужем и детьми полетела в Тель-Авив на концерт американского музыканта Бруно Марса. Однако вместо выступления певица и её семья попали в гущу военных действий и ждали в бомбоубежище возможности улететь домой.

Ранее россиянка рассказала, как выбралась из Израиля через Египет.

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