Россиянка рассказала, как выбралась из Израиля через Египет

Российская гражданка Елизавета, рассказавшая RT, как выбралась из Израиля через Египет, хочет, чтобы все застрявшие в зоне палестино-израильского конфликта граждане России знали об этом маршруте.

Как рассказала собеседница RT, она заплатила на сухопутной границе необходимые налоги и прошла её за 20 минут.

«С 08:00 до 20:00 границы открытые, сказали: «Всё в порядке — проезжайте». Они пускают, там безопасно. Нас просто на такси отвезли в аэропорт Шарм-эш-Шейха», — поделилась Елизавета.

По словам россиянки, она приехала в израильский Ашдод на отдых и увидеться с тётей.

7 октября, когда началась атака ХАМАС, они ехали с экскурсией на Мёртвое море.

«В автобусе была паника, мы видели, как летят ракеты, как работает этот «Купол». Мы ехали просто со скоростью света», — рассказала Елизавета.

Ранее стало известно, что ситуационно-кризисный центр МИД России и российские загранучреждения на Ближнем Востоке занимаются проработкой эвакуационных мероприятий для россиян и соотечественников за рубежом.