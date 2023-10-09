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МИД работает над эвакуационными мероприятиями для россиян на Ближнем Востоке

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Ситуационно-кризисный центр МИД России и российские загранучреждения на Ближнем Востоке занимаются проработкой эвакуационных мероприятий для россиян и соотечественников за рубежом.
МИД работает над эвакуационными мероприятиями для россиян на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале дипведомства заявлении.

Также в сообщении приводится номер телефона Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России.

«Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников», — написало дипведомство.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Лига арабских государств должны внести свой вклад в прекращение кровопролития в Израиле и Палестине.

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