МИД работает над эвакуационными мероприятиями для россиян на Ближнем Востоке

Ситуационно-кризисный центр МИД России и российские загранучреждения на Ближнем Востоке занимаются проработкой эвакуационных мероприятий для россиян и соотечественников за рубежом.

Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале дипведомства заявлении.

Также в сообщении приводится номер телефона Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России.

«Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников», — написало дипведомство.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Лига арабских государств должны внести свой вклад в прекращение кровопролития в Израиле и Палестине.