МИД работает над эвакуационными мероприятиями для россиян на Ближнем Востоке
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Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале дипведомства заявлении.
Также в сообщении приводится номер телефона Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России.
«Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников», — написало дипведомство.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Лига арабских государств должны внести свой вклад в прекращение кровопролития в Израиле и Палестине.