Лавров: Россия и ЛАГ должны внести свой вклад в прекращение кровопролития

Россия и все члены Лиги арабских государств (ЛАГ) могут и должны внести свой вклад в прекращение кровопролития в Израиле и Палестине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.

«Мы готовы это делать вместе с вами, вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая Государство Палестина», — сказал он.

Лавров добавил, что создание Палестины требует решение Совета Безопасности ООН.

Ранее в ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима.

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по военному складу и входу в туннель, используемому высокопоставленными членами ХАМАС.