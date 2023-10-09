Лавров: Россия и ЛАГ должны внести свой вклад в прекращение кровопролития
«Мы готовы это делать вместе с вами, вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая Государство Палестина», — сказал он.
Лавров добавил, что создание Палестины требует решение Совета Безопасности ООН.
Ранее в ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима.
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по военному складу и входу в туннель, используемому высокопоставленными членами ХАМАС.