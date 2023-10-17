Узнать больше

На Максима Галкина составили первый иноагентский протокол

Короткая ссылка
На артиста Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчёта о деятельности иноагента.
На Максима Галкина составили первый иноагентский протокол
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«В суд поступил протокол по ч. 2 ст. 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Дата его рассмотрения пока не назначена», — сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.

Ранее Галкин сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.

По словам артиста, у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить