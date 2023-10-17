На Максима Галкина составили первый иноагентский протокол

На артиста Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчёта о деятельности иноагента.

«В суд поступил протокол по ч. 2 ст. 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Дата его рассмотрения пока не назначена», — сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.

Ранее Галкин сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.

По словам артиста, у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.