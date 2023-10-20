В Кировской области отремонтируют более 40 школ
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
Обновление школ является частью президентской программы «Развитие образования». Работы планируется завершить в ближайшие три года.
Также стало известно, что в Омске в 2023 году привели в порядок 82 дворовые территории. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест в своём Telegram-канале, передаёт gorod55.ru.
«На всех объектах подрядчики заасфальтировали проезды и тротуары, установили бортовые камни», — рассказал Шелест.
Общая стоимость работ составила 285 млн рублей.
Ранее в Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог.