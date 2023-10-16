В Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог
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Об этом сообщает «Выборг ТВ».
В частности, приводятся в порядок дороги, ведущие к Монрепо. Завершаются работы по перекладке исторической брусчатки улицы Крепостной.
«Надеюсь, что следующий этап у нас будет нацелен при таком же сбалансированном подходе на старый город, где мы будем стараться укрепить позиции исторические», — заявил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.