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В Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог

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В Выборге рассказали о ходе работ по ремонту дорог и благоустройству общественных и дворовых территорий, приуроченных к 730-летию города. Основной объём работ завершён ко дню празднования.
В Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог
  • Gettyimages.ru
  • © blyjak

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

В частности, приводятся в порядок дороги, ведущие к Монрепо. Завершаются работы по перекладке исторической брусчатки улицы Крепостной.

«Надеюсь, что следующий этап у нас будет нацелен при таком же сбалансированном подходе на старый город, где мы будем стараться укрепить позиции исторические», — заявил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.

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