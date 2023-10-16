В Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог

В Выборге рассказали о ходе работ по ремонту дорог и благоустройству общественных и дворовых территорий, приуроченных к 730-летию города. Основной объём работ завершён ко дню празднования.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

В частности, приводятся в порядок дороги, ведущие к Монрепо. Завершаются работы по перекладке исторической брусчатки улицы Крепостной.

«Надеюсь, что следующий этап у нас будет нацелен при таком же сбалансированном подходе на старый город, где мы будем стараться укрепить позиции исторические», — заявил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

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