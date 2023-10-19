Соседка назвала «самой обычной семьёй» обвиняемого в убийстве Микояна и его жену
- РИА Новости
Она сказала, что тесно с Микояном не общалась, но «ничего плохого о нём и его семье сказать не может».
«Красавица жена у него, и всегда почтительно здоровались, кланялись», — отметила собеседница.
В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына и 85-летней тёщи музыканта. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.
Подозреваемый задержан, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян.
Следственный комитет предъявил ему обвинение в двойном убийстве. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что обвиняемый на допросе рассказал, что совершил преступление из-за критики со стороны бабушки.