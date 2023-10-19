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В больницы Подмосковья поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в больницы Подмосковья с начала 2023 года поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации. Стоимость закупок составила почти 200 млн рублей.
В больницы Подмосковья поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», — сказала Стригункова.

Среди приобретённой техники — роботизированный реабилитационный комплекс, тренажёры для пассивной разработки кистей рук, системы реабилитации нижних конечностей.

Аппараты установили в 26 больницах, включая Красногорскую, Химкинскую и Домодедовскую.

Также стало известно, что в Барабинском районе Новосибирской области в 2024 году введут в эксплуатацию новую детскую поликлинику, передаёт RuNews24 со ссылкой на региональное Министерство строительства.

В медучреждении смогут получать помощь более 9 тыс. детей и подростков до 18 лет.

Ранее сообщалось, что межрайонный эндокринологический центр открылся в Петербурге после ремонта.

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