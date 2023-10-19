В больницы Подмосковья поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», — сказала Стригункова.
Среди приобретённой техники — роботизированный реабилитационный комплекс, тренажёры для пассивной разработки кистей рук, системы реабилитации нижних конечностей.
Аппараты установили в 26 больницах, включая Красногорскую, Химкинскую и Домодедовскую.
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