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Межрайонный эндокринологический центр открылся в Петербурге после ремонта

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга после капитального ремонта открылся межрайонный эндокринологический центр. Также в учреждение было закуплено новое оборудование на сумму около 235 млн рублей.
Межрайонный эндокринологический центр открылся в Петербурге после ремонта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Центр на Новочеркасском проспекте является подразделением городской поликлиники №17. В медучреждении находятся диабетологическая, офтальмологическая, педиатрическая и нефрологическая службы. На учёте состоят почти 23 тыс. человек.

Также стало известно, что в Ижевске с 17 октября закрыли на реконструкцию въезд на территорию Первой региональной клинической больницы, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на официальную страницу медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, работы продлятся два месяца.

Ранее сообщалось, что три медицинских учреждения в Ямало-Ненецком автономном округе получат более 32 млн рублей из регионального бюджета на проведение ремонта.

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