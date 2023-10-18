Межрайонный эндокринологический центр открылся в Петербурге после ремонта

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга после капитального ремонта открылся межрайонный эндокринологический центр. Также в учреждение было закуплено новое оборудование на сумму около 235 млн рублей.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Центр на Новочеркасском проспекте является подразделением городской поликлиники №17. В медучреждении находятся диабетологическая, офтальмологическая, педиатрическая и нефрологическая службы. На учёте состоят почти 23 тыс. человек.

Также стало известно, что в Ижевске с 17 октября закрыли на реконструкцию въезд на территорию Первой региональной клинической больницы, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на официальную страницу медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, работы продлятся два месяца.

Ранее сообщалось, что три медицинских учреждения в Ямало-Ненецком автономном округе получат более 32 млн рублей из регионального бюджета на проведение ремонта.