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В ЯНАО отремонтируют три больницы

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Три медицинских учреждения в Ямало-Ненецком автономном округе получат более 32 млн рублей из регионального бюджета на проведение ремонта.
В ЯНАО отремонтируют три больницы
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Трём медицинским организациям округа из средств регионального бюджета выделяются субсидии на проведение текущих ремонтов: Губкинской больнице, окружному Центру-СПИД и Салехардской окружной больнице», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в августе — сентябре 2023 года в больницы Удмуртии устроились на работу 152 врача и 167 средних медработников, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Задача главных врачей — обеспечить им комфортные условия для работы и жизни, помочь влиться в коллектив, выделить наставника. Всё это необходимо, чтобы наши молодые кадры не уходили из профессии», — сказал и.о. министра здравоохранения региона Сергей Багин.

Ранее сообщалось, что в больницы Удмуртии в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» поставят девять новых маммографов до конца текущего года.

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