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Девять новых маммографов закупят для больниц Удмуртии до конца года

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В больницы Удмуртии в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» поставят девять новых маммографов до конца текущего года.
Девять новых маммографов закупят для больниц Удмуртии до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Новое оборудование уже установили в Красногорской и Камбарской районных больницах. До конца года оно появится в Завьяловской, Кезской, Кизнерской, Киясовской, Каракулинской районных больницах, а также в Сарапульской и Воткинской городских больницах.

В то же время стало известно, что в Магаданской области возводят крупнейший в регионе перинатальный центр. Он объединит в себе все акушерско-гинекологические службы региона, которые в текущий момент работают в разных помещениях, передаёт ОТР.

Медучреждение планируется оснастить самым современным оборудованием.

Ранее сообщалось, что заксобрание Челябинской области поддержало законопроект о предоставлении права на социальную выплату медикам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым.

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