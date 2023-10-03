Девять новых маммографов закупят для больниц Удмуртии до конца года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Новое оборудование уже установили в Красногорской и Камбарской районных больницах. До конца года оно появится в Завьяловской, Кезской, Кизнерской, Киясовской, Каракулинской районных больницах, а также в Сарапульской и Воткинской городских больницах.
В то же время стало известно, что в Магаданской области возводят крупнейший в регионе перинатальный центр. Он объединит в себе все акушерско-гинекологические службы региона, которые в текущий момент работают в разных помещениях, передаёт ОТР.
Медучреждение планируется оснастить самым современным оборудованием.
Ранее сообщалось, что заксобрание Челябинской области поддержало законопроект о предоставлении права на социальную выплату медикам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым.