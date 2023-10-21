Россиянам назвали пять ингредиентов, которых не должно быть в колбасе

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал в беседе с RT, на что стоит обратить внимание при выборе колбасы.

«Прилавки наших магазинов буквально переполнены колбасными и мясными изделиями различных видов. В таком разнообразии и особенно при нехватке времени у покупателей нет возможности детально изучать информацию о производителе и тем более — читать отзывы. Даже высокая цена не всегда гарантирует качество и достойный вкус блюда. Но качество колбасы можно определить довольно быстро. Чем меньше ингредиентов, тем оно выше. Например, в советскую докторскую колбасу входили только нежирные говядина и свинина, соль, специи, сахар и молоко. Такой продукт хранился недолго, но был действительно вкусен и полезен», — пояснил собеседник RT.

По его словам, если в составе колбасы присутствуют растительный белок, крахмал, каррагинан, стабилизаторы и загустители, это признак экономии производителя на сырье.

«Такой продукт, несмотря на все ухищрения, нельзя считать натуральным и полезным. Чем более понятны названия ингредиентов и чем их меньше — тем выше шанс, что на стол попадёт качественное изделие. Кстати, бояться нитрита натрия в состав не нужно: это фиксатор цвета, без него колбаса была бы неприятного серого оттенка», — заключил эксперт.

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