Врач Алиев: нелеченый кариес может привести к развитию пульпита

Врач — имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев рассказал, что кариес, если его не лечить, приводит к пульпиту.

Из-за кариеса у зуба разрушается эмаль, это становится идеальной средой для развития вредных микробов, объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

В итоге микроорганизмы расщепляют органические вещества в составе зуба и приводят к его разрушению, отметил Алиев.

«Без лечения кариес не только разрушит эмаль зуба, но и приведёт к пульпиту, сопровождающемуся сильными болями», — добавил врач.

Также, по его словам, может развиться периодонтит близлежащих мягких тканей.

Большое количество кариозных зубов может привести к болезням желудка.

«Тогда придётся лечить не только зубы, но и ЖКТ», — отметил стоматолог.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.