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RT: в Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница

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Подозреваемую в торговле людьми жительницу Москвы Юлию и одну из её соучастниц, гражданку Узбекистана Фирузу, арестовали, подтвердили RT в прокуратуре столицы.
RT: в Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница
  • РИА Новости

Вопрос об аресте руководителя женского приюта, которая, вероятно, является соучастницей, пока на рассмотрении.

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.

Её возможной соучастницей, вероятно, является и руководитель женского приюта. Её также задержали. Муж руководителя заведения при этом заявил, что его жену «оклеветали».

Источник RT сообщил, что второй соучастницей оказалась гражданка Узбекистана по имени Фируза.

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