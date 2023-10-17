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В Москве завели дело о торговле людьми из-за опекунства над 15 детьми

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Следователи столичного СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними, возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
В Москве завели дело о торговле людьми из-за опекунства над 15 детьми
  • РИА Новости

По данным следствия, в период 2018—2019 годов женщина дважды обратилась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей.

«Указанные свидетельства содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтверждённым изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период являлось физиологически невозможным», — заявили в столичном СК.

В рамках дела проведено 14 обысков по местам жительства, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Как отметили в ведомстве, подозреваемая 1975 года рождения доставлена в следственное управление.

В июне в Екатеринбурге следователи задержали приёмную мать шестилетнего мальчика, который пропал. Позднее стало известно, что пропавший ребёнок обнаружен мёртвым, его смерть наступила несколько месяцев назад.

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