Муж главы приюта, проходящей по делу о торговле людьми, заявил о клевете в адрес жены

Муж руководителя женского приюта, которая, предположительно, оказывала помощь подозреваемой по уголовному делу о торговле людьми Юлии Л. в усыновлении детей, заявил, что его жену «оклеветали».

Об этом он сказал в беседе с RT.

При этом Николай П. не объяснил, в чём именно заключалась клевета. Он отказался от комментариев.

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними.

СК было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.