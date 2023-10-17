Источник: задержанная москвичка могла пытаться заработать на чужих 15 детях

Подозреваемой в торговле людьми могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них, предположил источник RT. По словам собеседника, «как минимум половина детей — с разными заболеваниями, на них государство выделяет деньги, пособия».

Всего у москвички Юлии Л. 19 детей — 15 несовершеннолетних и четверо взрослых (трое из них родные).

Источник отметил, что изначально вопросы возникли по поводу двоих детей из-за отсутствия на них документов (ни свидетельств о рождении, ни подтверждений опекунства). Однако теперь будут устанавливать законность нахождения с женщиной всех 15.

«Будут выяснять, кто родственники. Всех детей поместят в лечебные учреждения. Сама Юлия на допросах молчит», — сказал он.

Собеседник RT добавил, что сейчас подозреваемая находится в изоляторе, а её предполагаемая сообщница, вероятно, отправится под домашний арест.

В Москве возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и о торговле детьми в отношении матери 15 детей. Как рассказал источник в правоохранительных органах, возможно, подозреваемой помогала руководитель женского приюта.

RT поговорил с родственницей одного из приёмных детей подозреваемой.