RT: подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей, возможно, помогала глава приюта
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Обеих женщин задержали после допроса.
Ранее в Москве был госпитализирован восьмилетний мальчик, в крови у которого врачи обнаружили запрещённые при его болезни лекарства.
По данным источника RT, ребёнок сказал, что препарат ему давала мама.
В ходе проверки женщина рассказала, что из 15 детей только пятеро ей родные. Также выяснилось, что женщина с 2010 года физически не может забеременеть.
Женщина попыталась убедить сотрудников правоохранительных органов, что ей помогла вынашивать детей суррогатная мать.
Прокуратура обнаружила, что документы о регистрации двоих детей в ЗАГС подделаны.
Юлия вдова, с детьми пока осталась её мать.
В феврале в Санкт-Петербурге задержали главврача частного медицинского центра и акушера-гинеколога по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей.