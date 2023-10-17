RT: подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей, возможно, помогала глава приюта

В Москве возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и о торговле детьми в отношении матери 15 детей Юлии Л. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, вероятно, подозреваемой помогала руководитель женского приюта.

Обеих женщин задержали после допроса.

Ранее в Москве был госпитализирован восьмилетний мальчик, в крови у которого врачи обнаружили запрещённые при его болезни лекарства.

По данным источника RT, ребёнок сказал, что препарат ему давала мама.

В ходе проверки женщина рассказала, что из 15 детей только пятеро ей родные. Также выяснилось, что женщина с 2010 года физически не может забеременеть.

Женщина попыталась убедить сотрудников правоохранительных органов, что ей помогла вынашивать детей суррогатная мать.

Прокуратура обнаружила, что документы о регистрации двоих детей в ЗАГС подделаны.

Юлия вдова, с детьми пока осталась её мать.

В феврале в Санкт-Петербурге задержали главврача частного медицинского центра и акушера-гинеколога по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей.