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RT: подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей, возможно, помогала глава приюта

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В Москве возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и о торговле детьми в отношении матери 15 детей Юлии Л. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, вероятно, подозреваемой помогала руководитель женского приюта.
RT: подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей, возможно, помогала глава приюта
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Обеих женщин задержали после допроса.

Ранее в Москве был госпитализирован восьмилетний мальчик, в крови у которого врачи обнаружили запрещённые при его болезни лекарства.

По данным источника RT, ребёнок сказал, что препарат ему давала мама.

В ходе проверки женщина рассказала, что из 15 детей только пятеро ей родные. Также выяснилось, что женщина с 2010 года физически не может забеременеть. 

Женщина попыталась убедить сотрудников правоохранительных органов, что ей помогла вынашивать детей суррогатная мать.

Прокуратура обнаружила, что документы о регистрации двоих детей в ЗАГС подделаны.

Юлия вдова, с детьми пока осталась её мать. 

В феврале в Санкт-Петербурге задержали главврача частного медицинского центра и акушера-гинеколога по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей.

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