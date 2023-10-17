RT поговорил с родственницей приёмного ребёнка, подозреваемой в торговле людьми

RT поговорил с родственницей одного из приёмных детей Юлии Л., которую обвиняют в торговле людьми и подделке документов.

Женщина рассказала, что её племянница отказалась от двух малышей, одного из них усыновила она сама, а второго забрала Юлия.

«Поэтому я решила узнать, где родной брат моего ребёнка находится, и связалась с ней. Моему скоро будет 15 лет, а этому, значит, 13, второму, в декабре», — отметила она.

По словам женщины, Юлия усыновила её племянника официально. Приёмная мать была материально обеспечена, у неё «большая машина и квартира в Дубае». Ребёнок генетически болен, Юлия возила его на лечение в Хорватию, добавила его тётя.

Ранее RT сообщил, что в Москве возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и о торговле детьми в отношении матери 15 детей.

Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, вероятно, подозреваемой помогала руководитель женского приюта.