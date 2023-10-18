Узнать больше

Терапевт Савельева рассказала о пользе холодных компрессов при высокой температуре

Короткая ссылка
Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева заявила, что при повышенной температуре тела могут быть полезны холодные компрессы на лоб, затылок или запястья.
Терапевт Савельева рассказала о пользе холодных компрессов при высокой температуре
  • Gettyimages.ru

«Для создания компресса можно использовать мокрую и холодную тряпку или погрузить полотенце в холодную воду», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, снижению температуры способствует и обильное питьё, а также прохладный душ.

Как подчеркнула Савельева, эти методы необходимо использовать в меру, особенно если повышение температуры вызвано инфекцией или другим болезненным состоянием, и в случае продолжающегося повышения температуры следует обратиться к врачу.

Со своей стороны, врач аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» высказалась об эффективности народных средств.

В частности, если пациент — аллергик, то использование трав в виде отваров и полосканий может стать причиной обострения. К ингаляции из трав и картофеля не стоит прибегать, если в анамнезе есть бронхиальная астма или коклюш, а также при высокой температуре.

Кроме того, по словам эксперта, много полезных веществ сохраняется в свежих и замороженных ягодах, а в варенье концентрация витаминов резко снижена из-за термообработки.

Ранее профессор, академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора доктор медицинских наук Александр Горелов заявил, что от гриппа важно вакцинироваться каждый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить