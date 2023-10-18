Терапевт Савельева рассказала о пользе холодных компрессов при высокой температуре

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева заявила, что при повышенной температуре тела могут быть полезны холодные компрессы на лоб, затылок или запястья.

«Для создания компресса можно использовать мокрую и холодную тряпку или погрузить полотенце в холодную воду», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, снижению температуры способствует и обильное питьё, а также прохладный душ.

Как подчеркнула Савельева, эти методы необходимо использовать в меру, особенно если повышение температуры вызвано инфекцией или другим болезненным состоянием, и в случае продолжающегося повышения температуры следует обратиться к врачу.

Со своей стороны, врач аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» высказалась об эффективности народных средств.

В частности, если пациент — аллергик, то использование трав в виде отваров и полосканий может стать причиной обострения. К ингаляции из трав и картофеля не стоит прибегать, если в анамнезе есть бронхиальная астма или коклюш, а также при высокой температуре.

Кроме того, по словам эксперта, много полезных веществ сохраняется в свежих и замороженных ягодах, а в варенье концентрация витаминов резко снижена из-за термообработки.

Ранее профессор, академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора доктор медицинских наук Александр Горелов заявил, что от гриппа важно вакцинироваться каждый год.