Академик РАН Горелов напомнил о важности ежегодной вакцинации от гриппа

Профессор, академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора доктор медицинских наук Александр Горелов заявил, что от гриппа важно вакцинироваться каждый год.

«За время пандемии коронавируса грипп выходил из циркуляции, и наш организм его «подзабыл», необходимо «освежить» иммунную память», — цитирует Горелова сайт kp.ru.

По его словам, в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети, люди старше 65 лет.

«Выработка антител — не сиюминутный процесс. Обычно условно защитные титры, как говорят медики, вырабатываются начиная со второй недели после прививки, а максимальное их число появляется через три недели. То есть надо учитывать, что должно пройти определённое время», — отметил эксперт.

Как отметил Горелов, чем именно лучше привиться, должен решать врач.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.