Академик РАН Горелов напомнил о важности ежегодной вакцинации от гриппа
- РИА Новости
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«За время пандемии коронавируса грипп выходил из циркуляции, и наш организм его «подзабыл», необходимо «освежить» иммунную память», — цитирует Горелова сайт kp.ru.
По его словам, в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети, люди старше 65 лет.
«Выработка антител — не сиюминутный процесс. Обычно условно защитные титры, как говорят медики, вырабатываются начиная со второй недели после прививки, а максимальное их число появляется через три недели. То есть надо учитывать, что должно пройти определённое время», — отметил эксперт.
Как отметил Горелов, чем именно лучше привиться, должен решать врач.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.