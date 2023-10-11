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Академик РАН Горелов напомнил о важности ежегодной вакцинации от гриппа

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Профессор, академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора доктор медицинских наук Александр Горелов заявил, что от гриппа важно вакцинироваться каждый год.
Академик РАН Горелов напомнил о важности ежегодной вакцинации от гриппа
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«За время пандемии коронавируса грипп выходил из циркуляции, и наш организм его «подзабыл», необходимо «освежить» иммунную память», — цитирует Горелова сайт kp.ru.

По его словам, в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети, люди старше 65 лет.

«Выработка антител — не сиюминутный процесс. Обычно условно защитные титры, как говорят медики, вырабатываются начиная со второй недели после прививки, а максимальное их число появляется через три недели. То есть надо учитывать, что должно пройти определённое время», — отметил эксперт.

Как отметил Горелов, чем именно лучше привиться, должен решать врач.

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