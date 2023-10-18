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Эндокринолог Чепыгова назвала витамин D важным для усвоения организмом кальция

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Врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова заявила, что витамин D играет важную роль в усвоении организмом кальция, необходимого для формирования крепких и здоровых костей.
Эндокринолог Чепыгова назвала витамин D важным для усвоения организмом кальция
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«Солнечный свет не всегда является надёжным источником этого витамина, поэтому рекомендуется получать его дополнительно с пищей или добавками», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, витамин D содержится в сушёных грибах шиитаке, диком лососе, консервированных сардинах.

Со своей стороны, врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев выразил мнение, что норма употребления куриных яиц зависит от состояния здоровья человека.

«Если человек молодой, физически активный, то яйца можно есть ежедневно, по одному-два в день», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как пояснил эксперт, в составе куриных яиц есть белки и жиры, а также витамины A, D и группы B. Вместе с тем, напомнил Арзамасцев, это довольно калорийный продукт.

Ранее пресс-секретарь Свердловской областной стоматологической поликлиники Валерий Шабуров рассказал, как выбрать медицинскую организацию для лечения зубов.

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