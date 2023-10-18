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Глава Рособрнадзора: ВПР по иностранным языкам в школах проводиться не будут

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам в школах проводиться не будут.
Глава Рособрнадзора: ВПР по иностранным языкам в школах проводиться не будут
  • РИА Новости

Об этом Музаев сказал в ходе всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что ВПР по всем остальным школьным предметам проводиться будут.

Музаев также отметил, что ведомство рассматривает вариант изменения процедуры проведения ВПР.

Он также сообщил, что в скором времени модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования, возможно, изменится.

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