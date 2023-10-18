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В Рособрнадзоре допустили изменение модели перехода в десятый класс в школах

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в скором времени модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО), возможно, изменится.
В Рособрнадзоре допустили изменение модели перехода в десятый класс в школах
  • РИА Новости

Об этом Музаев сказал в ходе всероссийской встречи с родителями.

«Уже в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы Рособрнадзора, нынешняя модель перехода в 10-й класс и поступления в колледж не соответствует современным требованиям. 

Ранее сообщалось, что новый образовательный комплекс построят в Южном Бутове.

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