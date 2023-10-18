В Рособрнадзоре допустили изменение модели перехода в десятый класс в школах
- РИА Новости
Об этом Музаев сказал в ходе всероссийской встречи с родителями.
«Уже в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы Рособрнадзора, нынешняя модель перехода в 10-й класс и поступления в колледж не соответствует современным требованиям.
Ранее сообщалось, что новый образовательный комплекс построят в Южном Бутове.